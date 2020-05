Ancelotti: “A Napoli una bella esperienza, ma in Italia c’è troppa violenza. Scelgo sempre la Premier”

Ai microfoni di Sky Sports, ha parlato l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti:

“Allenare in Premier League è molto più divertente rispetto all’Italia: c’è meno pressione da parte del tifo. Sono tornato dopo nove anni e non è cambiato nulla: c’è molta più violenza. Il calcio italiano sta provando a cambiare la filosofia, ma è molto difficile. In Inghilterra la gente è più rispettosa.

Ho avuto una bella esperienza a Napoli, ma se dovessi scegliere un campionato sceglierei sempre la Premier League. Ciò mi ha permesso di firmare con un club importante come l’Everton”.