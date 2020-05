KOCH NAPOLI – Anche se non è ancora iniziato il calciomercato, il Napoli pensa già a potenziare la propria rosa. Dopo il rinnovo ormai sicuro di Mertens, si pensa anche a rafforzare il pacchetto difensivo. L’ultimo nome caldo verrebbe proprio dalla Bundesliga ed è Robin Koch, difensore del Friburgo

Koch Napoli, chi è, numeri

Figlio dell’ex giocatore Harry, Robin Koch è uno delle grandi promesse del calcio tedesco. A lodarlo è anche l’allenatore per la squadra in cui gioca, Christian Streich, tecnico del Friburgo, che ha ammesso come il giocatore possa dare flessibilità alla squadra. Infatti è proprio l’allenatore tedesco ad essere stato uno dei primi a credere nel giocatore. Cresciuto calcisticamente nel Kaiserslautern, viene acquistato dal Friburgo nel 2017 dove ha giocato 50 partite e realizzato 3 gol. Viene anche convocato nella nazionale tedesca dove però gioca una sola partita. Koch gioca nel ruolo di centrale nella difesa a tre ma riesce a spostarsi in ogni zona del campo per via della sua duttilità. Riesce a far valere il suo fisico possente sopratutto nella marcatura e nei contrasti.

Il giocatore è molto apprezzato in patria nonostante la sua giovane età. Il Napoli l’avrebbe individuato come un presunto erede di Kalidou Koulibaly. A dichiararlo è la Gazzetta dello Sport la quale afferma che Giuntoli avrebbe proposto un’offerta intorno ai 15 milioni al Friburgo. I tedeschi blindano il loro gioiello che ha un contratto con scadenza nel 2021 e il suo stipendio si aggira intorno al milione di euro.



Ma il Napoli non è l’unica squadra a puntare al giocatore. C’è anche il nuovo Milan targato Rangnick che sarebbe seriamente interessato al difensore tedesco. I rossoneri non avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale e il Napoli vorrebbe strappare il giocatore ai propri rivali. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’accelerata da parte dei dirigenti azzurri che vorrebbero avere l’esclusiva sul giocatore.

LEGGI ANCHE – Il dialogo cinematografico di un rinnovo atteso quasi tre mesi, Mertens napoletano a vita! E l’attacco può arricchirsi con Everton Soares