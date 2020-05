Avv. Grassani: “Gravina ha espresso la volontà di tornare in campo: prima però bisogna risolvere delle questioni contrattuali”

L’avvocato Mattia Grassani, legale anche del calcio Napoli, è intervenuto a “Radio Marte” per parlare della ripresa della Serie A. Ecco quanto dichiarato:

“La FIGC vuole rispettare le esigenze di tutte le Leghe e tenere in considerazione le aspettative dei tifosi facendo ripartire Serie A, B e serie C. Gravina ha espresso chiaramente di voler giocare. Proprio per completare tutti i campionati, e per quanto riguarda le promozioni e retrocessioni, è stata prorogata la conclusione della stagione fino al mese di agosto. Anche il tesseramento è prolungato verso il mese di agosto ma quello che ha bisogno di approfondimenti è il contratto economico“.

“In automatico il contratto, essendo un negozio individuale tra giocatore e club, necessiterà di una proroga dove verranno coinvolti Leghe e Federazioni. Dal 1 di luglio i giocatori in scadenza o in prestito non potranno tornare al club di origine o avere una nuova collocazione”.

Qualche giocatore non condivide le decisioni prese ieri? E’ sicuramente il riflesso del nostro paese. Se un giocatore è scadenza in 30 di giugno di cosa potrebbe lamentarsi? Questo tipo di ragionamento non lo capisco e va contro la ripresa del calcio e lo spirito sportivo. Tutto questo per una manciata di soldi? Bisogna ragionare diversamente e chi ha questo atteggiamento non va dichiarato alla televisione o in radio ma il giocatore deve metterci la faccia“.

“Su Mertens e Callejon? Non mi sono ancora confrontato con De Laurentiis ma siamo concentrati sui temi più importanti e non ho aggiornamenti sul mercato. Si potranno avere delle novità solo la settimana prossima“.

