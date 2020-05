TORTA ZIELINSKI – Festa in casa Napoli. Piotr Zielinski oggi compie 26 anni, un giorno molto speciale per il polacco. Tanti gli auguri arrivati al centrocampista, così come da lui stesso confermato attraverso le storie Instagram. L’augurio più importante, ovviamente, è quello arrivato dalla moglie Laura Slowiak.

Lady Zielinski ha pensato ad un augurio speciale per il suo Piotr: una bella frase con un post su Instagram: “Buon compleanno mio amato marito. Vivi per noi altri 100 anni e realizza tutti i tuoi sogni più intimi, anche quelli che non ti vengono ancora in mente“.

LEGGI ANCHE: Zielinski, ad un passo dal rinnovo: presente e futuro azzurro per il polacco

Torta a forma di Rolex per Zielinski, la speciale sorpresa di sua moglie Laura

Non solo gli auguri, Laura ha poi voluto fare una particolare sorpresa al calciatore: un Rolex… speciale! Ovvero una torta a forma di orologio realizzata dalla nota pasticceria Herry’s Cake, specializzata nell’arte della cake design. La torta è stata poi postata con una foto tra le stories Instagram di Laura Slowiak.

ECCO LA FOTO:

ZIELINSKI, RINNOVO IN ARRIVO

Intanto, come conferma l’edizione odierna di Repubblica, è vicino il rinnovo per Piotr Zielinski. “Prima arriveranno la firma per il rinnovo di Mertens e probabilmente quella di Zielinski, che oggi compie 26 anni e potrebbe festeggiarli alla grande. Presente e futuro si stanno di nuovo colorando di azzurro. La quarantena del Napoli è finita“. Sono queste le parole del quotidiano riguardo l’imminente rinnovo di Piotr Zielinski.