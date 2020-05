Dopo l’annuncio da parte del Ministro Spadafora, arrivano le linee guida dettate dal governo per gli sport di squadra. Attraverso il proprio portale online, l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato le linee sa seguire per tornare ad allenarsi in sicurezza anche a livello collettivo.

Linee guida sport di squadra

Per la loro attuazione saranno poi necessari dei protocolli specifici per ciascuno sport. Sotto questo punto di vista, per quel che riguarda il calcio professionistico, manca soltanto la pubblicazione del protocollo FIGC, redatto dalla Serie A e approvato nella giornata di ieri dal Comitato Tecnico Scientifico.

È possibile consultare le linee da seguire per gli allenamenti degli sport di squadra e per lo sport di base a questo link.

Di seguito alcune indicazioni: