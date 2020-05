Samuele Ricci è il nuovo obiettivo del Napoli: chi è? E perché il Napoli dovrebbe puntare su un ragazzo dal nome semi-sconosciuto. Beh, perché il ragazzo si farà. Questo, assicurano gli addetti ai lavori, non è in dubbio. Classe 2001, Ricci gioca nell’Empoli contro ogni pronostico. Si è preso il suo posto, se l’è tenuto stretto prima della pandemia, si confermerà dopo. Con la maglia dell’Empoli o con un’altra, sempre azzurra.

SAMUELE RICCI AL NAPOLI

Il Napoli c’è, lo guarda pronto ad invischiarsi nella corsa per averlo. Ci sono, su di lui, le big d’Italia e qualcuna d’Europa. A 18 anni (ne farà 19 ad agosto) d’altronde ha già accumulato 21 presenze nel campionato cadetto e una in Coppa Italia. Gioca davanti alla difesa, da mediano e da regista all’occorrenza. Al senso della posizione abbina dinamismo.

Samuele Ricci è cresciuto nelle squadre giovanili dell’Empoli e ha iniziato a giocare per la squadra Under 19 nella stagione 2018-19. Fu chiamato per la prima volta nella squadra big nell’aprile 2019, ma rimase in panchina in quell’occasione. Ha esordito professionalmente in Serie B con l’Empoli il 21 settembre 2019 durante la partita contro la Cittadella. Sostituisce Stulac al 67esimo minuto. La scadenza del contratto con la squadra toscana sarà nel 2022. L’anno precedente con la Primavera è sceso in campo in ogni match, giocando 30 partite, collezionando 2 gol e 3 assist.

RICCI EMPOLI

In nazionale Samuele Ricci magari ci arriverà un giorno, intanto svolge la trafila nelle selezioni giovanili. Un Europeo giocato con l’Under 17 e uno con l’Under 19 attualmente all’attivo.

Di lui, il presidente dell’Empoli Corsi ha sostenuto quest’oggi a Radio Marte: “Ha fatto qualche ingresso ed è stato decisivo, poi è diventato anche titolare. Penso che abbiamo trovato un giocatore davvero importante che ci toglierà farà togliere delle soddisfazioni sotto tutti i punti di vista, già da dicembre avevo la sensazione certa che sarebbe diventato speciale.

Interesse del Napoli? Ricci è un ragazzo serio ed equilibrato ma ha poco più di 18 anni. Il procuratore sta ricevendo svariate telefonate, anche dall’estero. C’è una squadra straniera importante che fa la Champions League che ha messo gli occhi su di lui. Ora mi guardo attorno: Bennacer sta facendo bene ed è nel mirino del PSG, Di Lorenzo è inamovibile nel Napoli, Caputo dopo Immobile è l’italiano che ha fatto più gol, Traoré è un giovane che se lo vendono raddoppiano… sono partiti tutti da Empoli”