Mastella: “Benevento in A, costi quel che costi! Festeggeremo, ma con distanziamento sociale”

“Spadafora? Troppe indecisioni da parte del Governo, nel mondo del calcio in particolare. Si stabiliscano le regole e si riparta, non ci sono le regole? Stop al campionato, fine. Poi guardiamo sempre gli altri, la Francia, la Germania, l’Italia che fa? Quest’aspettativa ad oltranza e simulazione di qualcosa che magari non avverrà, potrebbe creare malumori ed inconvenienti.

Tifosi allo stadio? Con distanziamento sociale, controlli, misure di sicurezza giuste, perché no? Mille persone in una piazza o in uno stadio, non è analogo? Qui non si decide per niente. Ho lanciato una proposta: il Napoli deve riprendere da Verona, che è stato uno dei focolai, utilizziamo in campi neutri. Venite a giocare a Benevento, Reggio Calabria, Pescara, dove non c’è stato un accumulo massiccio del virus. Sarebbe un’inguistizia enorme annullare il campionato per il Benevento, deve andare in Serie A.

È ovvio che per la festa non si potranno avere 10mila persone in piazza, il distanziamento sociale deve rimanere. Il virus c’è, ma se lo teniamo a bada non rischiamo”.