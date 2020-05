Lavezzi e l’amore infinito per Napoli: il Pocho ascolta Pino Daniele!

Lavezzi e Napoli, un amore che non si attenua, non finisce. Il Pocho resta uno dei calciatori azzurri dell’epoca recente più amato dai tifosi partenopei.

Attaccamento alla maglia, idolo della folla, ma anche integrato nella città e nella società napoletana. Lavezzi non ha dimenticato la gente di Napoli né la cultura che lo ha arricchito. Cultura come la musica dei grandi artisti partenopei, come Pino Daniele.

Il Pocho ha infatti condiviso tra le sue stories su Instagram una delle canzoni più celebri del cantautore napoletano: “Je So’ Pazzo“. A dimostrazione di come l’amore per Napoli non sia mai passato.

ECCO IL POST: