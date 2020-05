CdM – De Laurentiis spinge per disputare i playoff: ha indicato la data per la ripartenza del campionato

Con la ripresa degli allenamenti di squadra anche la ripresa dei campionati di calcio è più vicina. Oggi si terrà un Consiglio Federale in cui si valuterà anche l’ipotesi play-off come possibile formula per completare il campionato.

Il presidente De Laurentiis – riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – sostiene questa formula indicando nel 20 giugno la data più opportuna per la ripartenza mentre si studia il protocollo per le partite.