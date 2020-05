Coronavirus, ancora Trump: “Il maggior numero di contagi negli USA è una cosa positiva”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato ai giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall’inizio dell’epidemia. A Trump – riferisce la Bbc – era stato chiesto se stesse valutando un divieto di viaggio in America Latina, soprattutto in Brasile, terzo al mondo per contagi. La risposta ha fatto discutere:

“Il fatto che gli Usa abbiano il più alto numero di casi di coronavirus nel mondo lo considero, in un certo senso, una buona cosa perché significa che i nostri test sono molto meglio. Quindi lo vedo come un distintivo d’onore“.