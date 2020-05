Incredibile racconto di Armero: “Sono sonnambulo, mi stavo ammazzando per Zuniga!”

L’ex terzino del Napoli, Pablo Armero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca rivelando di soffrire di sonnambulismo. Tra i vari racconti non manca un aneddoto riguardante Camilo Zuniga. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un sonnambulo. Ho dei sogni molto reali. Una volta mi sono alzato e ho visto una persona entrare dalla finestra. Ho sentito quella persona entrare e prendere il portafoglio di Camilo Zúñiga, quindi ho iniziato a urlare. Mentre sono uscito, ho visto che la persona stava per saltare dal balcone e sono andato dietro di lui. Se non fosse stato per il fatto che dormo nudo e che era inverno, mi sarei ammazzato“.