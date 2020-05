Alvino convinto: “I tifosi possono gioire, il Napoli ha chiuso due grandi operazioni di mercato!”

Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della vicenda rinnovi in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli, nonostante ci sia stata questa emergenza Coronavirus, ha lavorato come suo solito nel migliore dei modi. Si è mosso con grande intelligenza sul mercato in entrata e sta proseguendo per quanto concerne i rinnovi. Il club azzurro con i rinnovi di Zielinski e Mertens ha portato a casa due grandi operazioni di mercato, chiudendole nel migliore dei modi.

Sicuramente i tifosi azzurri avranno i cuori pieni di gioia per la permanenza di due grandi pilastri della squadra partenopea anche per il futuro”.