Tuttosport – Priorità Juve per Milik, vuole giocare per Sarri. Pronte tre contropartite

Se Mertens è ad un passo dal rinnovo, non si può dire lo stesso di Arek Milik. Il suo contratto in scadenza nel 2021 è la spada di Damocle che pende sulla testa del Napoli. Il polacco non vuole rinnovare e vorrebbe accasarsi altrove. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Milik – infatti – entro luglio ribadirà al Napoli la sua volontà di trasferirsi.

La sua priorità – secondo il quotidiano – è ricongiungersi con Sarri alla Juventus. I bianconeri dal canto loro vogliono abbattere la valutazione di 50 milioni che gli azzurri fanno di Milik. Come? Con le contropartite.

Tre nomi su tutti: l’inserimento di uno tra Daniele Rugani, Cristian Romero e Luca Pellegrini. L’apertura di De Laurentiis non è affatto scontata e su Milik ci sono altre tre squadre: Atletico Madrid, Chelsea e Tottenham.