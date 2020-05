Coronavirus, in Italia aumentano i positivi: metà in Lombardia. Tornano a salire i decessi

Come ogni giorno, la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino riguardante l’emergenza dovuta al Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 813 casi di Coronavirus, quasi il doppio rispetto a ieri (451), ma con il doppio dei tamponi effettuati (63mila contro 36mila). Più della metà dei nuovi contagi (462) solo in Lombardia. Sale anche il numero dei decessi: oggi 162 contro i 99 di ieri. I guariti in totale sono 129.401 (+2.075 più di ieri).

Intanto anche in Sardegna sarà possibile fare il bagno in mare, ma si “dovrà mantenere il distanziamento sociale anche in acqua“.