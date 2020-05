Repubblica – Idea play-off allargati, 12 partecipanti: c’è il Napoli!

Secondo l’edizione online di Repubblica, il Presidente della FIGC Gravina avrebbe mantenuto in piedi l’idea dei Playoff, con alcune modifiche.

“Dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi possibilità”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina non molla: l’idea dei Playoff, avallata all’inizio dell’emergenza Covid-19, sembra essere ancora in gioco per il numero 1 del Calcio italiano.

Sulle pagine online di Repubblica, ha infatti dichiarato che: “L’idea non è accantonata, dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi possibilità. Adesso c’è la possibilità che il 13 giugno si riprenda con un calendario ricco di impegni. Noi però dobbiamo essere pronti a tutto, dunque valutiamo anche modalità diverse come i playoff”.

Repubblica ha provato a tracciare un possibile quadro dello scenario che si aprirebbe, giungendo ad un’analisi della fattibilità dell’operazione:

“Il governo, col Decreto Rilancio, gli ha dato un aiuto: snellita la giustizia sportiva, un solo grado di giudizio al Collegio di garanzia presso il Coni, che potrà entrare nel merito, poi Tar e Consiglio di Stato dovranno decidere entro 15 giorni sui ricorsi. Gravina non si arrende e continua a praticare l’idea di playoff-playout da imporre, se necessario, alla serie A attraverso il consiglio federale. Ad alcuni club la formula studiata da Gravina potrebbe anche interessare, ad altri no. Qualche presidente potrebbe fare fuoco e fiamme ma Gravina ha gli strumenti per imporsi. Per ora in Lega se ne parla solo informalmente, pur con interesse e preoccupazione. Ecco una simulazione, forse la più probabile (al momento)”

Scenario Playoff: li disputerebbero i primi 12 Club con classifica “congelata” allo scorso 9 marzo

Le prime quattro (Juventus 63 punti, Lazio 62, Inter 54 con una gara in meno e Atalanta 48 con una gara in meno) andrebbero direttamente ai quarti.

La quinta (Roma 45) sfiderebbe la dodicesima (Cagliari 32, una gara in meno) la sesta (Napoli 39) contro la undicesima (Sassuolo 32, una gara in meno) la settima (Milan 36) contro la decima (Bologna 34) l’ottava (Verona 35, una gara in meno) contro la nona (Parma 35, una gara in meno).

Gare secche, se necessario in campo neutro, tanto sono tutte a porte chiuse (per almeno un anno).

I playout coinvolgerebbero le ultime otto: Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia (anche qui partite secche)