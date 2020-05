Milenkovic Napoli è un affare possibile? Presto per dirlo, ma la sensazione è che stia scalando posizioni nel ruolo di sostituto di Koulibaly. Kalidou, infatti, è il più vicino ad una partenza (ad eccezione per quelli a scadenza) e al Napoli serve un difensore di livello ma futuribile per rimpiazzarlo. Da affiancare ai sicuri Manolas, Maksimovic e Rrahmani. Dove andrà Koulibaly? In Inghilterra, secondo la Gazzetta dello Sport. Su di lui ci sono Liverpool, le due di Manchester e – più defilato – il PSG. Dallo United ADL rifiutò un offerta di quasi 100 milioni, oggi la valutazione è di 70-80 milioni.

Dunque, Milenkovic, per il quale il Napoli – sempre secondo la rosea – sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra di 30 milioni di euro. Classe 1997, Milenkovic è arrivato alla Fiorentina nel 2017 dal Partizan Belgrado. Centrale o terzino, ha collezionato 84 presenze e 6 goal con la Fiorentina, oltre a 19 apparizioni con la nazionale serba.

Con i suoi 195 centimetri di altezza, rappresenta un’arma preziosa anche dal punto di vista del gioco aereo. Abile nell’anticipo, fa della sua forza un gran senso della posizione.

La Fiorentina, tuttavia, non sembra essere d’accordo con il Napoli: vorrebbe infatti rinnovare il contratto di Milenkovic e farlo diventare uno dei pilastri del nuovo corso di Commisso. Il suo contratto attualmente è in scadenza nel 2022.

