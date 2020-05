Infortunio Manolas – Dopo la prima settimana di allenamenti individuali, brutte notizie in casa Napoli. Infatti, venerdì scorso, Kostas Manolas, si è infortunato durante degli esercizi di calcio tennis.

Problema muscolare per il greco che ora dovrà stare fuori per un po’ di tempo. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, l’ex Roma starà fermo fino a luglio.

kostas Manolas

Infortunio Manolas, le terapie

Il quotidiano evidenzia che il classe ’91 non potrà toccare il pallone per qualche settimana. Infatti, inizialmente, ci saranno solo terapie per lui.



Brutta perdita per Gennaro Gattuso. Se dovesse iniziare il campionato il 13 giugno e si giocherà, come previsto, ogni 3 giorni, il tecnico avrà a disposizione solo Maksimovic, Luperto e Koulibaly.

Attenzione, quest’ultimo, prima della pandemia, non aveva giocato negli ultimi mesi con continuità a causa di un infortunio.

