L’avvocato Mattia Grassani conferma: “Protocollo? Mancava un solo muro per arrivare alla meta, siamo a buon punto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’Avvocato Mattia Grassani, il quale, ha parlato del protocollo e della questione contratti in scadenza e la possibilità deroga di prolungarli fino alla fine della stagione sportiva.

Ecco le sue parole ripresa dalla nostra redazione:

“Protocollo? Mancava un solo muro per arrivare alla meta. Siamo a buon punto. Ci dovevano essere delle modifiche come giusto che sia. Esporre un medico alle misure proposte dal Cts avrebbe fatto trovare delle difficoltà a trovare medici pronti ad assumersi responsabilità civili e penali.

Contratti? La questione contrattuale va modificata anche se è stata preceduta da un provvedimento mai adottato nella storia dello sport, ovvero quello del differimento del termine della stagione sportiva. Il salto del passare il 30 giugno è stato già avallato dal presidente Gravina.

Serie C? Il rischio di un’estate avvelenata da ricorsi è tanto, ma vale anche per le altre categorie come la B. Il Consiglio federale del 20 sarà epocale: deciderà come andare in campo e la gestione delle categorie”.