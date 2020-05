Callum Hudson-Odoi è stato il primo giocatore della Premier League a contrarre il Covid-19. Una brutta esperienza per il calciatore del Chelsea. Per fortuna ora sta bene, ma non è uscito dai guai.

Infatti, come rivela il Sun, il 19 enne è finito in carcere. Motivo? Ha ferito una modella mandandola in ospedale.

Callum Hudson-Odoi

L‘accaduto

Il classe 2000 avrebbe invitato la modella a casa sua mandando un’auto a prenderla. La Polizia e il London Ambulance Service sono stati chiamati alle 3.53 di domenica 17 maggio per denunciare una donna ferita.