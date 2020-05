Gazzetta – Callejon via da Napoli, il Valencia gli offre 3,5 milioni all’anno

Callejon lascerà Napoli a fine anno. Ormai sembra scontato che il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. In settimana le parole dell’agente Manuel Garcia Quilòn avevano ridotto al lumicino le speranze di una permanenza. Zero contatti con il Napoli, svariati, invece, con i club spagnoli che tentano Callejon.

Chi c’è su Josè, oggi? Tre club – secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. D’altronde anche Quilòn aveva parlato dei “più importanti club spagnoli” sul suo assistito. Le opzioni di Callejon portano a Valencia o a Siviglia. In pole position proprio los Murciélagos, che gli hanno offerto un biennale a 3,5 milioni di euro all’anno. Più defilate, ma non fuori dalla corsa, il Siviglia e il Betis. In andalusia Callejon avrebbe aspettative diverse rispetto alla piazza valenciana.

Il Napoli, dal canto suo, ha ormai gettato la spugna per Callejon: ad oggi le percentuali di un rinnovo sono davvero pressoché inesistenti.