“Re d’Italia”, anche in Rai abboccano alla prima pagina fake su De Luca

DE LUCA LE PARISIEN – Sta spopolando in queste ore, sul web, la foto di una presunta prima pagina del quotidiano francese Le Parisien. Si tratta di uno degli organi di stampa più importanti – se non il più importanti – della Francia.

DE LUCA LE PARISIEN

La presunta prima pagina ritrae Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e la didascalia “Le nouveau Roi d’Italie”, il nuovo re d’Italia. Tam tam mediatico a mezzo social per l’esaltazione di De Luca. La foto è stata presto smentita: si tratta di un fotomontaggio, ben fatto, ma comunque un’opera di finzione.

Anche sulla Rai, però, ci sono cascati. In diretta su Rai 3 per Mezz’Ora in più, con Lucia Annunziata, a De Luca stesso è stata mostrata questa prima pagina. Falsa, però.

Soltanto sul finale della trasmissione la Annunziata ha rettificato, rinnovando però i tanti complimenti fatti a De Luca. Anche Toti, governatore della Liguria, ha speso splendide parole in diretta per De Luca: “Governare la Campania non è governare le altre regioni”, ha dichiarato.

La presunta prima pagina de Le Parisien

La vera prima pagina de Le Parisien

RAI 3 MEZZ’ORA IN PIÙ

De Luca, in diretta su Rai 3, ha rinnovato gli elogi per il personale sanitario campano e ha poi lanciato un’accusa al Governo centrale:

“Riceviamo ogni anno 45 euro in meno per cittadino rispetto al Veneto, 40 euro rispetto alla Lombardia, 60 euro rispetto all’Emilia. La Regione Campania viene rapinata ogni anno di 300 milioni dallo Stato centrale. Abbiamo appreso dai giornali americani che l’ospedale più efficiente al mondo per la cura al Coronavirus è il Cotugno di Napoli. Al Sud vi sono elementi di eccellenza che meritano rispetto e valorizzazione.

Il primato deve essere della ragione, quando abbiamo deciso di mantenere la chiusura l’abbiamo fatto per un motivo di merito. Registravamo in Lombardia mille casi al giorno. Poi c’è stata esplosione in Piemonte. Volevamo evitare che portassero focolai, ci porterebbero alla rovina. Dal 3 giugno liberi tutti, io cercherò di ragionare il 2 giugno per sapere com’è la situazione epidemiologica. Liberi tutti va bene se il contagio viene contenuto. Non è giusto che il Governo scarichi le decisioni sul Governo“