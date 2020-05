Fase 2, i clienti saranno registrati nei ristoranti. Consentito il caffè al bancone nei bar

Le disposizioni concordate tra le Regione hanno stabilito – si legge su IlMattino.it – i comportamenti e cosa si dovrà fare in bar e ristoranti.

I tavoli dei ristoranti devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Questa distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite le goccioline emesse quando si parla. Per i bar, invece, si prevede la consumazione al banco, purché solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti.

I ristoranti dovranno privilegiare l’accesso tramite prenotazione (che dunque non saranno obbligatorie) e dovranno mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, sarà consentito l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. I buffet sono in ogni caso vietati. I camerieri dovranno utilizzare la mascherina e devono igienizzarsi le mani prima di ogni servizio al tavolo.