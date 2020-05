De Nicola convinto: “Bisogna congelare il campionato, non ci sono le condizioni per riprendere”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato ai microfoni del TG Regione Campania su Rai 3 della possibile ripresa del campionato di Serie A dopo lo stop a causa del coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Si può ripartire ma ci vorrebbe un po’ di tempo per capire come ripartire in modo definitivo. E’ inutile ripartire per poi fermarsi. Se si ammala qualcuno devi fermarti per forza e si deve fermare tutto il calcio mondiale, il che sarebbe una cosa abbastanza complessa. Abbiamo sempre giocato tre volte a settimana, però non abbiamo mai avuto una sosta di due mesi. O meglio, calciatore non è mai stato fermo in casa per due mesi. In questa situazione un atleta deve ridiventare atleta e per farlo ha bisogno di tempo. Per me bisogna congelare il campionato già iniziato, dal punto di vista sanitario meglio non continuare…”.