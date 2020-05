VINICIUS CALCIOMERCATO NAPOLI – Carlos Vinícius Alves Morais nato a Rio de Janeiro il 25 marzo del 1995 è un calciatore brasiliano, attaccante del Benfica. Il Napoli lo acquistò nel 2018 dal Real Sport Clube per poi cederlo al Benfica nel 2019 dove ha esploso. Nel club azzurro il calciatore non ha collezionato presenze, adesso, il suo valore di mercato è in netto aumento.

VINICIUS MORAIS

Quotidiano Record

Il valore di mercato di Carlos Vinicius attualmente è in crescita: è un giocatore da 60 milioni di euro. Il quotidiano portoghese Record ha riportato l’interesse da parte del Wolverhampton nel caso dovesse partire Raul Jimenez. Si aggiunge alla lista dei pretendenti anche il Manchester United e per poter avviare le trattative si attende la decisione finale sulla ripartenza della Premier League.

il Wolverhampton è di proprietà di Jorge Mendes, quest’ultimo è anche agente di Vinicius. Il procuratore spesso rafforza la squadra con molti dei suoi assistiti.

AL BENICA

Il 20 luglio 2019 viene ufficializzato il suo passaggio a titolo definitivo al Benfica per 17 milioni di euro. Il 30 novembre seguente segna la sua prima tripletta in Liga NOS nel match disputato in casa contro il Marítimo. Con la squadra portoghese, l’attaccante ha collezionato durante la stagione 2019/2020 18 presenze e 14 gol in Campionato.