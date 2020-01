Tuttosport – Pazzesco Vinicius: mai considerato dal Napoli, ora il Benfica rifiuta un’offerta da 55 milioni!

Notizie Napoli, l’ex Vinicius ora al Benfica vale oltre 50 milioni di euro

Le strade del calciomercato possono essere davvero infinite. E spesso capita che un calciatore mai considerato da un club, esploda in un’altra squadra. Ed è questo ciò che è capitato a Carlos Vinicius, con il Napoli in questo caso che potrà mangiarsi le mani.

Ebbene sì, perché l’attaccante brasiliano, ceduto in estate al Benfica per 17 milioni di euro, per quello che sembrava un vero affare, si sta invece rivelando una beffa. Il centravanti è esploso nel campionato portoghese, realizzando 10 gol e 6 assist in 15 partite, ed è il vice capocannoniere della Primera Liga.

Il rendimento dell’ex Napoli – riporta Tuttosport – ha stuzzicato l’interesse di tanti club. In particolare dalla Premier League pare sia arrivata un’offerta da 55 milioni di euro per l’acquisto di Vinicius, rifiutata però dal Benfica.

