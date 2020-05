Sportmediaset – Scontato l’addio di Mertens e Callejon, il Napoli punta dritto su Boga

Nella stagione 2020/21 troveremo un Napoli rivoluzionato. La campagna acquisti è iniziata con largo anticipo, con i colpi invernali Rrahmani e Petagna.

Gennaro Gattuso attende rinforzi sugli esterni viste le scontate partenze di Mertens e Callejon. A riportarlo sono i colleghi di Sportmediaset, che sottolineano l’improbabilità di un rinnovo dei due esterni che hanno regalato gioie agli azzurri negli ultimi anni. Sulle tracce di Mertens c’è l’Inter, da sempre molto interessata, mentre Callejon potrebbe far ritorno in Spagna.

L’erede

Il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli è senza dubbio quello di Jeremie Boga. Il ds Giuntoli ha da sempre espresso l’interessamento del Napoli per l’asso ivoriano. Il prezzo dei Boga è fissato intorno ai 20 milioni e arriverà dal Chelsea, nel caso i cui i blues eserciteranno il diritto di recompra o, in caso contrario, dal Sassuolo. Staremo a vedere dunque se, dopo un lungo corteggiamento e con la necessità di sostituire gli esterni in partenza, l’affare Boga-Napoli si farà.