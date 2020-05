La proposta di Salvini per ripartire: “Facciamo giocare Juve e Milan al San Paolo”

Matteo Salvini, leader della Lega e ministro degli interni fino allo scorso agosto, ha parlato ai microfoni de Il Mattino su un’idea su come ripartire il campionato:

“Non è solo un gioco ma un’industria che muove 4,5 miliardi del Pil. Il calcio ossigena anche altri sport. Pensiamo a quanti campetti di periferia, a Napoli e in tutta Italia, sono stati costruiti e mantenuti grazie al calcio dei grandi togliendo tanti ragazzi dalla strada.

Spero si torni in campo, ma la natura stessa del gioco mi lascia alcuni dubbi: come potremo sopportare eventuali casi di positività? Io dico di far giocare Juve o Milan al San Paolo, uno stadio che negli anni 80 ha regalato emozioni fortissime, anche se oggi quel Milan dei duelli con Maradona e Careca non c’è più e neppure quel calcio. Non voglio pensare che domani non ci sia nemmeno più la Serie A”.