Il futuro di Ibrahimovic è già deciso

Zlatan Ibrahimovic sembra essere già pronto a cambiare aria, dopo il suo ritorno al Milan nel mese di gennaio. L’avventura dello svedese a Milano è ormai conclusa ed il suo futuro sembra essere già deciso.

Come riportato da Il Corriere della Sera, Ibra si traferirà all’Hammarby, club di cui detiene una parte delle quote, chiudendo lì la carriera. L’addio al Milan si consumerà alla fine di questo campionato e un prolungamento del contratto è da escludere.

Zlatan Ibrahimovic era stato oggetto di desiderio anche del Napoli, nell’ultima sessione del mercato invernale e non solo. Lo svedese aveva poi optato per un ritorno di fiamma ai rossoneri. Ora l’ennesimo cambiamento con un ritorno in Svezia, con il probabile ritiro. L’affare Ibra-Napoli rimarrà, dunque, solo un sogno.