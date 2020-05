Fase 2, per Conte c’è stata una grande collaborazione tra le istituzioni per la riapertura

Secondo quanto afferma il quotidiano Adnkronos, il premier Giuseppe Conte ha espresso la sua soddisfazione per la riapertura delle attività.

Il Premier ha promosso la grande collaborazione che c’è stata tra le regioni che ha portato a tutto ciò. In caso di contagio, ha affermato il Premier, ci saranno delle immediate misure restrittive di contenimento. A queste misure le Regioni non potranno opporsi se non in caso di calo di contagi in cui ogni regione potrà decidere da sé.

