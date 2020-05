Del Genio: “Si torna in campo per motivi economici: bisogna essere veloci a trovare la soluzione”

Paolo Del Genio, ha parlato, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” della possibile ripresa del campionato di Serie A.

Del Genio si è soffermato sui motivi per cui bisogna riprendere e l’importanza di trovare soluzioni in maniera celere. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non possiamo stare dietro a problemi di vecchia data, bisogna essere più veloci a trovare la soluzione per ricominciare. Si sta tornando a giocare per motivi economici legati ai diritti televisivi, pertanto sarà importante anche che si giochi in orari diversi per avere il massimo della visibilità in tv“.