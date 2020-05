De Luca: “C’è qualcuno che si lamenta perché i posti in terapia intensiva non sono occupati: siamo all’imbecillità totale

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, nella consueta diretta del venerdì ha, ironicamente, chiesto scusa al virus per non aver occupato tutti i posti in terapia intensiva. Ironia usata in risposta a chi si lamentava del mancato utilizzo di tutti i posti disponibili.

“Puntiamo ad ottenere 800 letti per la terapia intensiva. Abbiamo gli ospedali più sicuri di Italia. Se avete problemi di cura non andate in giro per l’Italia, almeno qui non vi contagiate sicuramente. Per le terapie intensive, continueremo a rendere disponibili e realizzare altre strutture. Chiediamo scusa al virus se non tutti i posti di terapia intensiva non sono occupati, come ha detto qualcuno. Siamo di fronte alla imbecillità totale. Continueremo a realizzarne per stare tranquilli in autunno quando ci sarà influenza e ritorno Covid. Continueremo nel nostro programma nonostante i mesi drammatici che abbiamo avuto alle spalle e che abbiamo affrontato in modo straordinario grazie al personale sanitario, che ringrazio di cuore”