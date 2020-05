De Luca annuncia: “Ristoranti aperti giovedì, orari dilatati: tutti possono restare aperti dalle 7 alle 23”

Nel corso della sua conferenza odierna, Vincenzo De Luca ha fatto un annuncio sui ristoranti:

“Queste linee guida dell’INAIL sono incompatibili, la regione prenderà misure diverse per la ristorazione e attività balneari. I ristoratori non avranno il tempo per prepararsi. Farò in queste ore colloqui con camere ci commercio, è necessario riaprire tutto giovedì. Se dovessimo aprire lunedì il 70% dei ristoranti non potrà aprire. Ci vorrà sicurezza, mettendo i ristoratori al riparo da sanzioni amministrative.

Prendiamoci due/tre giorni di tempo in modo che i ristoratori si attrezzino. Pubblicheremo un video sulle prescrizioni dei nostri sanitari. APRIRE TUTTI MA APRIRE PER SEMPRE.

Abbiamo deciso di avere orari dilatati al massimo, le attività commerciali possono aprire tutte. Dalle 7 di mattina alle 23 di sera. Si può aprire nei giorni festivi, si apre quando si vuole”.