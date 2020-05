CdS – Lazio a rischio processo, task force della FIGC per controllare il rispetto dei protocolli

Nell’edizione odierna de Il Corriere della Sport viene riportata la notizia della possibile inchiesta ai danni della Lazio per aver violato i protocolli degli allenamenti individuali, con una partitella tre contro tre. In merito la FIGC ha immediatamente reso operativo il pool per sorvegliare gli allenamenti delle squadre nel rispetto delle norme sul contenimento da COVID-19.

Il presidente Gravina ha dato mandato al Procuratore federale, Giuseppe Chiné, di rendere immediatamente operativo il pool per sorvegliare gli allenamenti. È una novità investigativa, primo test in vista delle gare di campionato e delle trasferte.

Gli ispettori mobilitati sul territorio nazionale saranno quaranta. Da lunedì controlleranno l’effettivo rispetto dei protocolli che la FIGC avrà validato e delle norme generali che si accompagnano a quelle sportive. Gli “operativi” sono specializzati anche in ambito medico, di diritto. del lavoro. e con un curriculum sanitario conforme agli standard richieste per le forze dell’ordine. Quest’ultimo consentirà loro di entrare a sorpresa e senza doversi sottoporre a nessuna procedura sui campi, negli spogliatoi e nei ritiri delle squadre di A. Vi è anche l’obbligo di collaborazione, previsto dal codice di giustizia sportiva. Anche le relazioni con le attività giudiziarie e amministrative potranno fornire alla task force della FIGC prove e dispositivi, come filmati dei droni, utilizzati spesso in questi giorni di lock-down.