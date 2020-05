RIPRESA SERIE A – Importante notizia per la Serie A. Intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Non è un Paese per giovani’ in onda su Radio 2, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha dichiarato:

“Al 99.9 percento il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco“.

SERIE A E COPPA ITALIA, LE DATE DELLA RIPRESA

È stata fissata al 13 giugno la ripresa della Serie A. Ovviamente, governo permettendo. Avendo imparato a conoscere i propri interlocutori, Dal Pino e De Siervo sanno benne che la decisione provocherà delle reazioni. Una maggioranza di 15 voti ha votato per il via il 13 giugno. In cinque (Sassuolo, Napoli, Torino, Sampdoria e Udinese) hanno votato, invece, per il 20 giugno. È quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino.

Si è parlato di Coppa Italia: le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) dovrebbero essere disputate il 1 luglio, la finale tra il 15 ed il 22 luglio.