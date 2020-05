ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Quarto giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi – si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli -, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Chiusura con esercizi di scarico. Le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate.

Ultime notizie Napoli, fastidio muscolare per Manolas

Il giornalista Sky Sport, Francesco Modugno, in collegamento proprio da Castel Volturno ha riferito che il difensore azzurro, Kostas Manolas, nella seduta di oggi ha lasciato anzitempo il campo per via di un problema muscolare.

Niente di preoccupante, un fastidio di questo tipo sembra essere nella norma. Soprattutto perché dopo tanti mesi di inattività i primi carichi di lavoro si fanno sentire.