Serie A, la maggioranza dei presidenti sceglie la data: si riparte il 13 giugno!

La Lega Serie A, riunitasi in videoconferenza nel corso del pomeriggio, ha proposto due date in vista di una possibile ripresa: il 13 ed il 20 giugno. La larga maggioranza dei 20 club presenti, ha scelto il 13 giugno come data di ripresa. Atteso nei prossimi giorni l’ok definitivo da parte del Governo. Il torneo dovrebbe poi concludersi entro il 2 agosto.

Intanto, Spadafora nell’informativa alla Camera ha dichiarato il via libera agli allenamenti di gruppo il 18.