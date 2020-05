SportItalia – Mertesn ancora in corsa per il rinnovo: Milik, desitnato a partire. Gattuso verrà accontentato sul mercato

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il direttore di “SportItalia“, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Le bombe di Vlad”, in merito alle ultime trattative di mercato. Tra queste, il noto giornalista ha parlato anche di quelle in corso nel Napoli, soprattutto sul fronte dei rinnovi ed uno in particolare, quello di Dries Mertens. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens è un futuro sposo per il rinnovo: prima dello stop, il belga ha incontrato il Presidente De Laurentiis e non credo che quest’ultimo cambi le carte in tavola. Quello vicino alla cessione sembra essere Milik“.

“In ogni caso gli azzurri si avviano verso una rivoluzione perché Gattuso ha chiesto delle garanzie e ne ha già parlato anche con Cristiano Giuntoli. Il Presidente è infatti disponibile ad assecondarlo almeno quasi del tutto.“