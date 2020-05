ZIELINSKI NAPOLI – Piotr Zielinski rimarrà in azzurro ancora a lungo. L’edizione odierna di TuttoSport scrive che è prossima la sua firma per il rinnovo. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Sul fronte mercato, è ormai prossima la firma di Zielinski fino al 2024. Il suo agente Bolek è spesso in videoconferenza con Giuntoli ed il ds in questa settimana gli farà arrivare la bozza finale del contratto che prevede la clausola rescissoria da 100 milioni. Il centrocampista polacco sarà in rosa tra quelli che guadagneranno di più: 4 milioni a stagione”.