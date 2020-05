ULTIMISSIME NOTIZIE NAPOLI – Il lavoro del Napoli di questi giorni sta per dare i suoi frutti. No, non c’entra il campo o il calcio giocato, a raggiungere un importante risultato stavolta pare sia la società. Infatti, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club partenopeo sarebbe ad un passo dal rinnovo di Piotr Zielinski. Dopo una lunga trattativa la fumata bianca è finalmente in arrivo.

Ultimissime notizie Napoli, accordo per il rinnovo di Zielinski

“Il Napoli e l’entourage del polacco sono davvero molto vicini alla firma – si legge sul portale calciomercato.com –, per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2021 arrivando al 2025 con un allungamento di quattro anni più opzione per un quinto. L’ufficialità potrebbe arrivare già nell’arco delle prossime due settimane. Inoltre, il Napoli ha fatto uno sforzo importante per riconoscere centralità a Zielinski, anche da un punto di vista economico: il centrocampista oggi guadagna poco più di 2 milioni, attraverso un lungo lavoro di mediazione, arriverà anche a raddoppiare questa cifra. A favore del Napoli resta, invece, una clausola molto alta: il club crede tantissimo nell’affermazione ad altissimi livelli del classe ’94 e lo ha blindato con una clausola rescissoria vicina ai 100 milioni“.

Un colpo importante messo a segno dalla coppia Giuntoli–De Laurentiis. Zielinski era infatti seguito dai top club partenopei e averlo convinto a restare è garanzia sulla bontà del progetto Napoli.