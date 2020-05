SKY – La UEFA teme per la Serie A: protocollo troppo rigido

Secondo quanto riportato dalla redazione di “Sky Sport“, la UEFA pare sia molto preoccupata per le sorti del campionato di Serie A. Dopo le regole dettate dal CTS, che prevedono la quarantena per tutta la squadra in caso di un contagiato, la preoccupazione è che i club italiani non terminino la stagione delle Coppe.

Ma purtroppo il timore di non portare a termine la stagione pare ci sia anche per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Ecco quanto riferito:

“Dalle parti di Nyon fanno sapere di esser in ansia anche per la Nation League di settembre, manifestazione in cui esordirà proprio la Nazionale azzurra. Se dovesse rimanere tale rigidità, potrebbero davvero nascere problemi in quanto le altre Federazioni in giro per l’Europa ripartono, mentre l’Italia rischia davvero lo stop“.