Castel Volturno, terzo giorno di allenamento: si lavora con attrezzi, sagome e paletti

Terzo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center.

Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro sviluppato in tre fasi. Lavoro di forza in avvio, poi di seguito sessione atletica. Chiusura con seduta tecnica col pallone e l’ausilio di sponde, sagome e paletti.

Luperto e Fabian alle prese con gli attrezzi. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico dove i giocatori hanno lavorato singolarmente in zone personali delimitate.

FONTE E FOTO: SSC Napoli