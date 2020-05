Coronavirus, svelata la soluzione per provare i vestiti in un negozio

In questa fase 2 ci sono tantissimi dubbi. Si cerca di non mettere in pericolo se stessi e gli altri. Mascherina, guanti e tutti i comportamenti giusti.

Le aperture delle attività piano piano. Nei prossimi giorni, riapriranno anche centri estetici, parrucchieri, negozi di vestiti e scarpe. Ma proprio per quest’ultimi, la domanda sorge spontanea: visto questa emergenza, come si farà a provare un paio di scarpe? Un vestito?

È arrivata la risposta: in ogni negozio per provare un vestito o comunque un qualsiasi capo, bisognerà sempre indossare mascherina e guanti. Inoltre, la sanificazione dei negozi, sarà obbligatoria ogni giorno per l’igiene degli ambienti. Stessa soluzione da adottare per le scarpe con calzini usa e getta prima di provarle.