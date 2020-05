Calciomercato Napoli ultimi minuti – Il sogno del Napoli, o meglio, di Gennaro Gattuso, è Ciro Immobile. Lo ha svelato il giornalista Ciro Venerato.



Queste parole, hanno infiammato subito i tifosi azzurri, i quali, attraverso i social, hanno già inondato di messaggi i canali partenopei, e non solo, per cercare di convincere la società ad acquistarlo.

Ad infuocare la platea, è anche la rivelazione della volontà del calciatore: “Verrebbe a piedi”.

Ciro Immobile

Immobile-Napoli, affare impossibile

Affare impossibile. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, l’attaccante non verrà in azzurro. Motivo? Nonostante la voglia del calciatore di vestire la maglia della sua città, la richiesta di Claudio Lotito sarebbe esorbitante per le casse del club partenopeo.