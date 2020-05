Azmoun, il preparatore: “Un grande calciatore che fa la differenza. Non so se verrà ceduto”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso della diretta radiofonica della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Ivan Carminati, preparatore atletico dello Zenit San Pietroburgo che ha parlato delle condizioni di Sardar Azmoun, giocatore seguito attentamente dal Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Azmoun? È un bravo ragazzo, grande professionista e grande calciatore. Ci ha dato una grande mano, l’anno scorso, quando è arrivò a gennaio. Abbiamo vinto il campionato anche grazie a lui. Ora il campionato è stato sospeso ma siamo ancora primi e l’iraniano sta dando un grande contributo.

Secondo lei il proprietario non vuole vederlo? “Non lo so, in questo momento è nostro e io svolgo un lavoro con lui, il resto non è di mia competenza. Azmoun è un attaccante che cerca gli spazi, è molto astuto, partecipa alla manovra e ha un ottimo stacco di testa. Riesce sempre a fare la differenza sulle vaganti ed è questa probabilmente la sua caratteristica migliore“.