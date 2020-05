Spadafora al TG1: “La FIGC deve fare delle modifiche al protocollo. La ripresa della Serie A? Almeno un’altra settimana per decidere”

Il Ministro dello Sport ha rilasciato un’intervista al TG1. Vincenzo Spadafora ha parlato così:

“Il Cts chiede delle modifiche al protocollo della FIGC, ad esempio se durante gli allenamenti di squadra ci sarà un positivo tutti dovranno andare in quarantena per 14 giorni. Inoltre chiediamo a tutte le società di prendersi le responsabilità, o che tutti i test non siano fatti a discapito a tutti i cittadini.

Abbiamo bisogno di almeno di un’altra settimana per decidere sulla Serie A, l’importante è che il 18 maggio possano ricominciare gli allenamenti di squadra in tutta sicurezza”.