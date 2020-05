Serie A, la ripartenza ha due date: dopo l’avvio degli allenamenti in gruppo, il campionato tra il 7 o 14 giugno

Sono giorni caldi per il calcio italiano. Tutti sono in attesa della decisione del Comitato tecnico scientifico per quanto riguarda i protocolli e l’avvio degli allenamenti di gruppo. Quest’ultimi, previsti per il 18 maggio, potrebbero essere anticipati.

Questo, potrebbe essere un passo verso la ripresa anche del campionato. La Serie A non ha ancora saputo nulla sul suo futuro, ma a breve tutto può essere regolato.

Secondo il Corriere della Sera, il rinvio del Cts è dovuto ai tanti problemi legati alla ripresa, alla difficoltà di studiare un protocollo e delle sicurezze rigide e affidabili.

Se il 18 si riprende con gli allenamenti di gruppo (o anche un po’ prima), il campionato potrebbe riprendere tra il 7 o il 14 giugno. Sono queste due le date prefissate per la ripresa.