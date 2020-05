Ripresa degli allenamenti: si attende l’ok del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico sta per pronunciarsi sulla possibilità per i club di Serie A di riprendere ad allenarsi. La decisione, attesa in giornata, dovrebbe slittare a lunedì.

Il responso del CTS, una volta reso noto, verrà inviato al Governo, al Ministro della Salute ed a quello dello Sport; la decisione dovrà quindi essere ufficializzata da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ultime ore di incertezza, dunque, per calciatori e staff tecnico della massima serie nostrana. Al momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è ottimismo per un parere favorevole del CTS alla tanto attesa ripresa.