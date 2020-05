Nuovo allarme per le mascherine in Italia: “Domani saranno finite, ne servono 10 milioni al giorno!”

Con la Fase 2 e la possibilità di tornare in strada, diventerà fondamentale l’uso della mascherina per evitare il diffondersi del Coronavirus. L’alto numero di richieste ha però fatto scattare nuovamente l’allarme in Italia. Il presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone, ne ha parlato come riportato da Il Mattino:

“Le uniche che stiamo distribuendo sono quei tre milioni provenienti dalla Protezione Civile ed entro domani saranno già finite a fronte di un fabbisogno di 10 milioni al giorno. Siamo subissati di richieste e purtroppo ci sono diversi milioni di mascherine bloccate e sequestrate durante i controlli, spesso per intoppi burocratici: bisognerebbe eliminare questo corto circuito”.