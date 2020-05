PRETE ATTACCA JUVENTUS – Sta spopolando sul web un video di un prete di Brescia che ha fortemente attaccato la Juventus.

“La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l’Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa ha dato indietro quello che non era suo“. Queste le parole di Padre Mario Toffari.

Prete attacca la Juventus, don Mario Toffari cita il settimo comandamento

Il sacerdote poi continua attaccando la Juventus e cita il settimo comandamento: “Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l’abbiamo presa, dobbiamo restituirla all’altro. L’onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L’onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L’importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri“.

LEGGI ANCHE: FOTO – Balotelli contro Chiellini: “Ti saresti potuto comportare da vero uomo ma non l’hai mai fatto”