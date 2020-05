Chiariello: “Meret è un portiere fenomenale: se deve fare il secondo di Ospina, meglio cederlo”

Umberto Chiariello, in diretta su “Punto Nuovo Sport Show“, è intervenuto per parlare della questione portieri in casa Napoli. Eco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non voglio litigare con Gattuso, lo considero un uomo abbastanza giusto per il Napoli. Rischierò di inasprire i rapporti sul discorso Meret. Alex è un portiere eccezionale, ha mostrato qualche limite nel gioco di piede, di personalità, un po’ titubante sulle uscite. Sicuramente un po’ acerbo, ma fenomenale“.

“Dobbiamo chiarirci: o si punta su Meret, ma se non è il portiere adatto per Gattuso, il Napoli deve fare una scelta su Gattuso. Ho sempre stimato il nostro Sepe, uno dei migliori in Serie A, quindi possiamo tenere lui e vendere Meret ad un prezzo onesto che ci permette la rifondazione dell’attacco“.

“Sia chiaro, non darei mai via Meret, ma se non deve giocare e fare il secondo di Ospina, è giusto mandarlo via“.

LEGGI ANCHE – Spadafora: “Decideremo prima del 18 se riprendere il campionato”